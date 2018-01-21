Düdüklü tencere bomba gibi patladı!

Olay, merkez bağlı Süleymanhancı Köyü'nde meydana geldi. Elmas Kara, mutfakta yemek yaptığı sırada ocağın üstünde bulunan düdüklü tencere patladı. Patlama sonucu yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Kara yaralandı. Kara, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Konya'daki Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Kara'nın gözünde görme kaybı riski bulunduğu belirtildi.
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