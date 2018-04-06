Dudakları dünya tıp literatürüne girebilir

Dudağının sol alt kısmında doğuştan gelen rahatsızlığı için "geçici dolgu" yaptıran Hemşire Merve Keleş, dolgu bir hafta içerisinde eriyince kalıcı dolgu yaptırmak için kendisini doktor olarak tanıtan kuaför Soner Gülnaz ile bağlantıya geçti. Keleş’ten bin TL nakit para alan "sahte doktor", 12 Nisan 2017’de operasyonu da kliniği tadilatta olduğu için kendi evinde gerçekleştirdi.Keleş’in, bu işlemden sadece yarım saat sonra dudakları şişti ve silikon kabusu da böylece başlamış oldu.

