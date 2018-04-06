Dudakları dünya tıp literatürüne girebilir

Kendisini doktor olarak tanıtan kuaföre yaptırdığı estetik dolgu nedeniyle dudaklarını kaybetme tehlikesi yaşayan hemşire Merve Keleş şimdi dünya tıp literatürüne geçecek. Keleş'in tedavisini yaparak 1.5 ayda eski görünümüne kavuşturan Dr. Gül Fennibilek, "dünya tıp literatürüne geçecek bir yöntem" dediği tedaviyi tıp kongresinde sunmaya hazırlanıyor.
Dudağının sol alt kısmında doğuştan gelen rahatsızlığı için "geçici dolgu" yaptıran Hemşire Merve Keleş, dolgu bir hafta içerisinde eriyince kalıcı dolgu yaptırmak için kendisini doktor olarak tanıtan kuaför Soner Gülnaz ile bağlantıya geçti. Keleş’ten bin TL nakit para alan "sahte doktor", 12 Nisan 2017’de operasyonu da kliniği tadilatta olduğu için kendi evinde gerçekleştirdi.Keleş’in, bu işlemden sadece yarım saat sonra dudakları şişti ve silikon kabusu da böylece başlamış oldu.
Keleş, dudağını kaybetme riskiyle karşı karşıyayken, olayın basına yansımasıyla birlikte Soner Gülnaz’ın yeni mağdurları da ortaya çıktı. Yürütülen soruşturmada Gülnaz’ın "estetik uzmanı" değil, "kadın kuaförü" olduğu belirlendi.
Gülnaz, 6 yıl hapis ve 4 bin 100 lira adli para cezasına mahkum edilirken, dudağında ödem, sertlik, doku ve dolaşım bozukluğu olan Merve Keleş’in yapılan biyopsisinde de patolojik olarak herhangi bir sonuç alınamadı.
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