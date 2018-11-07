Dudak kreminin hiç bilmediğiniz 5 kullanım alanı

Özellikle de kış aylarında meydana gelen sıkıntıların başında dudakların kurumaması ve çatlaması gibi durumlar baş gösterir. Kullandığınız dudak kremlerini başka hangi alanlarda kullanılabileceğini biliyor muydunuz? İşte cevabı...
SAÇ BOYAMADAN ÖNCE...
Evde saç boyarken boyanın saç dipleri ile temas etmesini istemiyorsanız, dudak kremleri imdadınıza yetişebilir. Saç boyamadan önce alın ve şakak bölgesinde dudak kremi uygulanabilir.
MANİKÜR YAPTIRMADAN ÖNCE...
Manikür yapmadan önce kütiküllerinizi yumuşatmak için o bölgeye dudak kremi sürebilirsiniz.
RİMEL LEKESİNİ TEMİZLEMEDE...
Makyaj yaparken kullanılan rimel, göz çevresine bulaştığı zaman ortaya çirkin bir görüntü çıkar. Sizde bu görüntünün oluşmasını istemiyorsanız, lekeyi temizlemek için dudak kremini kullanabilirsiniz.
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