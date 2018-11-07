Dudak kreminin hiç bilmediğiniz 5 kullanım alanı

Dudak kremini kadınlar genelde, dudaklarını nemlendirmek için ve canlı görünüm vermek için kullanır. Ancak dudak kreminin başka kullanım alanları da vardır.

Dudak kreminin hiç bilmediğiniz 5 kullanım alanı

Özellikle de kış aylarında meydana gelen sıkıntıların başında dudakların kurumaması ve çatlaması gibi durumlar baş gösterir. Kullandığınız dudak kremlerini başka hangi alanlarda kullanılabileceğini biliyor muydunuz? İşte cevabı...

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Dudak kreminin hiç bilmediğiniz 5 kullanım alanı

SAÇ BOYAMADAN ÖNCE...
Evde saç boyarken boyanın saç dipleri ile temas etmesini istemiyorsanız, dudak kremleri imdadınıza yetişebilir. Saç boyamadan önce alın ve şakak bölgesinde dudak kremi uygulanabilir.

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Dudak kreminin hiç bilmediğiniz 5 kullanım alanı

MANİKÜR YAPTIRMADAN ÖNCE...
Manikür yapmadan önce kütiküllerinizi yumuşatmak için o bölgeye dudak kremi sürebilirsiniz.

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Dudak kreminin hiç bilmediğiniz 5 kullanım alanı

RİMEL LEKESİNİ TEMİZLEMEDE...
Makyaj yaparken kullanılan rimel, göz çevresine bulaştığı zaman ortaya çirkin bir görüntü çıkar. Sizde bu görüntünün oluşmasını istemiyorsanız, lekeyi temizlemek için dudak kremini kullanabilirsiniz.

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