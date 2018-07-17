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Dudak dolgusu ne kadar kalıcı botoks işlemi sonrası şişlik ve morarma...

Dudak dolgusu ne kadar kalıcı botoks işlemi sonrası şişlik ve morarma...

Dudak dolgusu yani Botoks yapılırken dikkat edilmesi gereken unsurları Medikal Estetik ve Akupunktur Uzmanı Özgür Koldaş cevapla.tv'ye anlattı. Dudak dolgusu 20 dakika sürüyor ve işlemden sonra şişlik ile morarma nadiren oluyor.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 02:00 - Güncelleme: 17-07-2018 02:00

Bir kişinin yüzüne baktığımızda yüzün üst yarısında gözler, alt yarısında ise dudaklar odak noktamızı oluşturur. Medikal Estetik ve Akupunktur Uzmanı Özgür Koldaş cevapla.tv'ye anlattı.

Dudak dolgusu yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Dudağın hacminin belirlenmesi: Ne kadar dolgu maddesi kullanılacağı çok önemlidir. Yaşlanmaya bağlı dudak değişikliklerinde genellikle dudak içine yapılacak 1cc hyalüronik asit yeterli olurken, ince dudaklı gençlerde sıklıkla 2cc hyalüronik asit kullanımı uygun olacaktır. Bu miktar dolgu maddesi tek seansta yapılabileceği gibi bir hafta arayla birkaç seansa da yayılabilir. Dudak sınırlarının vurgulanarak dudak kenarlarının hafif yukarı kaldırılması: Bu yapılırken burun dudak açısının ideal değerinin 85-105 derece olarak ayarlanması bölgenin doğallığını bozmayacaktır.

Alt ve üst dudak arasındaki uyum: Doğada bulunan ve plastik sanatlarda kullanılanı altın oran dudaklar arasındaki uyum içinde geçerlidir. Alt dudağın üst dudağa göre 1,6 kat büyük olması dudaklara doğal bir görünüm kazandırır.

Dudak dolgusu uygulaması nasıl yapılır? : Uygulama hasta oturur vaziyette iken yapılır. Dudağın yapısı, hastanın yaşı ve beklentilerine bağlı olarak dudak içine ve ya dudak sınırlarına enjeksiyon yapılmaya başlanır.

Dudak dokusuna yapılacak dudak dolgunlaştırma işlemi ile dudağa hacim kazandırılması ve bunun sonucu olarak dudakların bir miktar öne doğru çıkarak belirginleşmesi sağlanır. Yine dudak köşelerindeki aşağı dönme yukarı kaldırılabilir ve dudak üstündeki dikey çizgiler de aynı seansta tedavi edilebilirler. Üst dudağın orta kısmını burun ile birleştiren iki çizgiye filtrum adı verilen bu iki paralel kabarık çizgiye yapılacak dudak dolgusu uygulaması ile üst dudağın şekillendirilerek yuvarlaklaştırılması ve sonuçta daha estetik ve çekici görünmesi sağlanabilir. İşlem ortalama 20 dakika kadar sürecektir. İşlemin en önemli yan etkileri şişlik ya da morarma gelişebilmesiyse de oldukça nadir gözlenirler. Bu yan etkiler geliştiğinde 3-14 gün içinde gerileyecektir. 

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