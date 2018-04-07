Dubai'nin bilinmeyen yüzü! Zenginler eğlenirken fakirler sefalet içinde

Dubai'yi ziyaret eden Ferhad Berahman isimli fotoğrafçı, yetkililerin turistler tarafından hiç görülmesini istemedikleri yerlerin fotoğraflarını çekti. Fotoğraflarda Dubai'de düşük ücretle çalıştırılan güney Asyalı işçilerin perişan halleri ve şehirdeki gizli sefalet gözler önüne serildi.

Dubai'nin bilinmeyen yüzü! Zenginler eğlenirken fakirler sefalet içinde

Dubai'yi ziyaret eden Ferhad Berahman isimli fotoğrafçı, yetkililerin turistler tarafından hiç görülmesini istemedikleri yerlerin fotoğraflarını çekti. Fotoğraflarda Dubai'de düşük ücretle çalıştırılan güney Asyalı işçilerin perişan halleri ve şehirdeki gizli sefalet gözler önüne serildi. Fotoğraflar, Dubai varoşlarındaki Sonapur'da çekildi. Burası, Dubai'nin gökdelenleri ve lüks otelleriyle meşhur görüntülerinden oldukça farklı görüntüler ortaya koyuyor.

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Dubai'nin bilinmeyen yüzü! Zenginler eğlenirken fakirler sefalet içinde

Hintçede ironik bir şekilde "Altın Şehri" anlamına gelen Sonapur'da çoğunlukla Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Çin'den 150 binin üzerinde kişi çalışıyor.
Ferhad, işçilerden bazılarının pasaportlarına havaalanında el konulduğunu ve bunların aşırı derecede yüksek çalışma saatleri içinde çalışmak zorunda bırakıldıklarını ifade etti.

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Dubai'nin bilinmeyen yüzü! Zenginler eğlenirken fakirler sefalet içinde

Dubai'yi defalarca ziyaret eden fotoğrafçı, Dubai'de üç sınıf insan olduğunu, bunların emir ailesi, yabancı çalışanlar ve diptekiler olduğunu söyledi. Ferhad, daha iyi bir hayat için Dubai'ye gidecek olanları bir daha düşünmeye çağırdı.

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Dubai'nin bilinmeyen yüzü! Zenginler eğlenirken fakirler sefalet içinde

İşte Dubai'nin daha önce görmediğiniz fotoğrafları...

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