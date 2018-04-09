Duayen besteci kalp krizi geçirdi!

“Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş” gibi çok sayıda sevilen şarkının bestecisi ve en son Tarkan’ın söylediği “Beni Çok Sev” şarkısının gerçek bestecisi olarak gündeme gelen Cengiz Tekin, dün evinde kalp krizi geçirdi. Tekin’in kalp krizi geçirdiğini ses sanatçısı Onur Akay Twitter adresinden duyurdu. Akay, “Arabesk müziğin duayen bestecilerinden Cengiz Tekin, dün evinde kalp krizi geçirdi ve evine yakın bir hastaneye kaldırıldı. Orada yeterli ekipman bulunmayınca, başka bir hastaneye kaldırıldı. 2 damarına balon uygulanan ve stent takılan Tekin, yoğun bakıma alındı” yazarak Tekin’in hastanede çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.