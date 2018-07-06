Dua Lipa'dan Türk hayranlarına büyük müjde!

DÜNYACA ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Türkiye’de ilk kez konser verecek. Güzel şarkıcı, 14 Ağustos’ta Antalya Belek’teki Regnum Carya Belek’te sahne alacak.

Dua Lipa'dan Türk hayranlarına büyük müjde!

23 yaşında dünya müzik listelerinin üst sıralarına adını yazdırmayı başaran Dua Lipa, “Regnum Live in Concert” kapsamında 14 Ağustos’ta Antalya Belek’teki Regnum Carya Belek’te sahne alacak. İlk kez Türkiye’ye gelecek şarkıcı, Türk hayranları için şarkılarını seslendirecek.

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Dua Lipa'dan Türk hayranlarına büyük müjde!

1 MİLYAR KEZ GÖRÜNTÜLENDİ: Bir rock müzisyeninin kızı olarak 1995 yılında dünyaya gelen Dua Lipa, 14 yaşında Christina Aguilera ve Nelly Furtado şarkılarını YouTube üzerinde cover'layıp yayımlayarak müzik kariyerine başlamıştı. Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Spotify'da 8 milyon tekil ve 1,5 milyon albüm satışına ulaşarak 2017’nin en ünlü İngiliz kadın sanatçısı olmuştu. Adele’den bu yana İngiltere’nin bir numaraya yükselen ilk solo kadın sanatçısı olan Dua Lipa’nın klipleri YouTube'da 1 milyar kez görüntülenmişti.

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Dua Lipa'dan Türk hayranlarına büyük müjde!

LİSTELERİ ALTÜST ETTİ: ‘New Rules’ ve son single’ı 'IDGAF' ile listeleri altüst eden sanatçı, aynı zamanda 5 farklı kategorideki adaylığı ile bu yılki BRIT Ödülleri'nde en çok aday gösterilen sanatçı unvanını da kazanmıştı.

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Dua Lipa'dan Türk hayranlarına büyük müjde!

FİNALDE SAHNE ALMIŞTI: Dua Lipa son olarak Şampiyonlar Ligi finalinde sergilediği sahne şovuyla ününe ün katmıştı.

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