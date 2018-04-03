Dua Lipa'dan taciz itirafı!

Kosova kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa birbiri ardına açıklamalarda bulunarak müzik sektöründe de taciz olaylarının yaşandığını açıklayan şarkıcılardan farklı olarak bu konuda şanslı olduğunu açıkladı. Bir derginin mayıs sayısına verdiği röportajda açıklamalarda bulunan Lipa, sektördeki cinsiyet eşitsizliğine ve taciz skandallarına değindi. Dergiye verdiği röportajda, “Bir kadın sanatçı piyano ya da gitar başında oturmuyorsa ciddiye alınması zaman alır. Öte yandan bir erkek sanatçı için durum hiç aynı değildir” dedi.