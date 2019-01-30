DSP'nin Şişli adayı Mustafa Sarıgül

CHP yönetimi tarafından oyalandığını dile getiren Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz günlerde 'Çalışmaktan yorulmadım ama beklemekten ve bekletilmekten yoruldum diyerek' CHP'den istifa etmişti.

Şişli'den bağımsız mı yoksa eski partisi DSP'den mi aday olup olmayacağı merak konusu olan Mustafa Sarıgül eski partisi DSP'nin Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüşmeye başladı. İkili görüşme sonrası yapılan açıklama ile Mustafa Sarıgül'ün yeni partisi DSP oldu.