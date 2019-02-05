DSP'den bir hamle daha Ankara'da eski başkanı gösterecek

Demokratik Sol Parti (DSP) şu ana kadar 57 il ve 102 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı. DSP’nin Kırklareli’de Suat Bahçekapılı, Kars’ta Naif Alibeyoğlu, Marmaris’te ise CHP’den istifa eden Ali Acar gibi isimleri de aday göstereceği belirtiliyor.

İstanbul Şişli'de Mustafa Sarıgül, Gaziantep'te ise Celal Doğan ile anlaşan DSP'nin Ankara’da eski Çankaya Belediye Başkanı Ali Haydar Yılmaz ile Ankara adayları için görüşme halide olduğu öne sürüldü.

DSP ile ilgili bir diğer iddia ise İzmir’den geldi. Bu ilde de CHP’den yeniden aday gösterilmeyen 19 belediye başkanından 5 ya da 6 tanesinin DSP adayı olarak seçime girebilecekleri belirtiliyor.