DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 2019 adaylığı açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. AK Parti ve MHP'yi eleştiren Aksakal, ekonominin de kötüye gittiğini savundu.

Hükümetin kontrolü kaybettiğini ileri süren Aksakal, şunları kaydetti:

"Toplumu ittifaklar konusunda, tartışmaya boğma çabaları var. Henüz ortada bir seçim yok. İttifaklar konusu, uluslararası demokratik sistemin ve anlayışın, özünde olmazsa olmazlarındandır. Demokrasiyle yönetilen ülkelerde hiçbir şey tek başına mutlak değildir. İnsanlar uzlaşı içerisinde devlet yönetimini ayakta tutmak durumundalar. Siyasi partiler devleti yönetmek için kurulur. Demokratik Sol Parti de bu ülkeyi tek başına yönetmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. DSP seçimlere tek başına girecek, tüm seçimlere kendi adaylarıyla katılacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de partimizin genel başkanı sıfatıyla ben aday olarak çalışıyorum. Hükümeti cumhurbaşkanı kuracağına göre, her partinin genel başkanının cumhurbaşkanı adayı olmasını biz öneriyoruz ve önemsiyoruz."