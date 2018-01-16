DSİ'den korkutan uyarı! Bu yıl kuraklığa dayalı şeyler ekin...

TÜRKİYE genelinde 2017 yılında, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 14,5 ve 2016'ya göre de yüzde 15,3 oranında daha az yağış düşmesinden dolayı kurak bir yıl gerçekleşti. Bu yağış değerlerine bağlı olarak da DSİ'ye ait depolama tesislerinde (baraj-gölet) kullanılabilir su miktarı geçen yıldan yüzde 10 daha az. 2018'in 6 aylık mevsimlik meteorolojik öngörü değerlendirmelerinde; Mart ayına kadar hemen hemen tüm aylarda ülke genelinde ortalamanın altında yağış beklenirken, baraj göllerine girecek su miktarlarının da ortalamanın altında olacağı öngörülüyor. Bu nedenle Kayseri DSİ Bölge Müdürlügü ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanlığı çiftçiye kuraklığa karşı önlemler almaları konusunda uyarıda bulundu.
KURAKLIĞA DAYANIKLI BİTKİLER EKİN: DSİ 12'nci Bölge Müdürlüğü, kuraklık nedeniyle çiftçilere 2018 yılında kritik ve kısıntılı sulama faaliyetinde bulunulması, su kullanıcı teşkilatların görev alanları içerisinde şu önlemlerin alınmasını istedi:
- Su tüketimi fazla bitkilerin ekim alanında sınırlama yapılacak şekilde genel sulama planlaması hazırlanmalı, fazla ekim yapılması engellenmeli.
- Tasarruflu su kullanma amacı ile yağmurlama ve damlama sulama yöntemleri tercih edilmeli; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca uygulanan tarımsal destek, teşvik, vb. uygulamalar da göz önüne alınmak suretiyle, basınçlı ve kapalı sistem sulama sahalarında tarla içi sulama sistemlerinin kurulması sağlanmalı.
- Depolama tesisinden (Baraj, gölet, vs.) sulama yapılmasına ve şebeke dışı (kanal üstü, vs.) sulamalara kesinlikle izin verilmemeli.
- Su iletim ve uygulama kayıplarının azaltılması için gerekli bakım-onarım ve temizlik çalışmaları yapılmalı.
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