DSİ'den korkutan uyarı! Bu yıl kuraklığa dayalı şeyler ekin...

TÜRKİYE genelinde 2017 yılında, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 14,5 ve 2016'ya göre de yüzde 15,3 oranında daha az yağış düşmesinden dolayı kurak bir yıl gerçekleşti. Bu yağış değerlerine bağlı olarak da DSİ'ye ait depolama tesislerinde (baraj-gölet) kullanılabilir su miktarı geçen yıldan yüzde 10 daha az. 2018'in 6 aylık mevsimlik meteorolojik öngörü değerlendirmelerinde; Mart ayına kadar hemen hemen tüm aylarda ülke genelinde ortalamanın altında yağış beklenirken, baraj göllerine girecek su miktarlarının da ortalamanın altında olacağı öngörülüyor. Bu nedenle Kayseri DSİ Bölge Müdürlügü ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanlığı çiftçiye kuraklığa karşı önlemler almaları konusunda uyarıda bulundu.