"Drone savarlı" önlem! İlk kez Taksim'de...

İSTANBUL'da Taksim Meydanı'na çıkan yollar yılbaşında alınacak güvenlik tedbirleri çerçevesinde saat 15.00'te araç trafiğine kapatıldı. Vatandaşlar ve turistler ise polis ekipleri tarafından aranarak meydana alındı. Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri çerçevesinde ilk defa 'drone savar' kullanıldı. Güvenlik tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar ile turistler üzerileri aranarak Taksim Meydanı'na alındı. Taksim’deki tedbirler kapsamında Gezi Parkı’na KGYS aracı konuşlandırıldı. Taksim ve İstiklal Caddesi’ndeki 38 kameradan gelen kamera görüntüleri araçta izlendi ve şüpheli durum o bölgedeki ekiplere bildirildi.