Drone ateş açan şahıs yakalandı ! İfşa olmuştu

İSTANBUL’un en önemli yerine kaçak baraklar kuran şahıslar drone tarafından görüntülenince tüfeklerine sarıldı. Tüfeğe ateş açan şahıslar için harekete geçen polis ekipleri bölgeye gitti. Polis, tarihi Eirene Kulesi’nde kazı yapıldığını tespit etti.

Polis, 2 kişiyi gözaltına aldı ve bazı tarihi eser kalıntılarını da ele geçirdi. Şüphelilerden birinin drone'a ateş eden kişi olduğu belirlendi. Ayrıca Eirene Kulesi'nin Haliç Boğazı'na bakan cephesinde, Tarihi Sağır Han'ın çatısına yapılan kaçak barakaların yıkımına başlandı.