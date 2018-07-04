  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVİlk 2’si çok beğenildi, 3.’sü geliyor!
eposta yazdır zoom+ zoom-

Dr. Abdurrezzak'ın kaleminden Türk destanları

Dr. Abdurrezzak'ın kaleminden Türk destanları

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Osman Abdurrezzak'ın yeni kitabı raflardaki yerini aldı. Halk biliminin genç isimlerinden olan Dr. Abdurrezzak, yeni kitabında büyük Fin destanı Kalevala ile Türklerin mitolojik destanlarının benzer ve farklı yönleriyle karşılaştırıyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 04-07-2018 18:27 - Güncelleme: 04-07-2018 18:27

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Osman Abdurrezzak'ın yeni kitabı "Türk Destanlarından Kalevala Destanı Karşılaştırmalı Bir Miteloji Araştırması" adlı kitabı raflardaki yerini aldı.

Halk biliminin genç kalemlerinden olan Dr. Abdurrezzak, yeni kitabından bir ilke imza atarak ünlü Fin destanı Kalevala'yı Türk destanlarıyla karşılaştırdı.

Peki kitapta neler var? İşte Dr. Abdurrezzak'ın kitabının tanıtım yazısından bir bölüm;

Destanlar, mitolojik anlatılar ve arkaik dönemlerin mistik güçleri insanoğlunun ilgisini her zaman çekmiştir. Eski topluluklar, tabiatın temel unsurlarına bağlı olarak oluşturdukları mitler ve kültler doğrultusunda yaşamlarını anlamlandırmaya çalışmışlardır. Tüm bu hayata anlam verme çabası ortaya mitik anlatıları çıkarmıştır. Geçmişten günümüze kadar anlatılagelen ve içerisinde olağanüstü varlıkların, tılsımlı nesnelerin ve gizemli olayların yer aldığı destanlar sadece ait olduğu milletlerin değil topyekûn insanlığın boy aynası niteliğindedir. O aynaya bakarken kimi zaman kendimize dair birtakım şeyler de görürüz.

Ursula K. Le Guin Yerdeniz Büyücüsü’nde, Patrick Rothfuss Kral Katili Güncesi serisini oluştururken, Tolkien Kullervo’nun Hikâyesi’ni yazarken Kalevala destanından esinlenmişler, destandan yer yer alıntılar da yapmışlardır. Dünya edebiyatına ilham kaynağı olan Kalevala destanı ile diğer dünya destanları arasında da sıkı bir ilişki bulunmaktadır.

İşte elinizdeki bu kitapta da büyük Fin destanı Kalevala ile Türklerin mitolojik destanlarının benzer ve farklı yönleriyle karşılaştırılıyor. Kitabı okurken sihirli değirmen Sampo’yu seyre dalıp kantelenin mistik ezgilerini dinlerken Dede Korkut’un kopuzunun da sesini duyar gibi olacaksınız. Bu kitap; Manas, Ergenekon, Dede Korkut ve diğer Türk destanları ile Kalevala arasındaki benzerliklere şahit olmak; geçmişin büyülü dünyasına yolculuğa çıkmak için rehber niteliğinde.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Dr. Abdurrezzak'ın kaleminden Türk destanları haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro