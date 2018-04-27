Dozer ve kepçelerle yıkmışlardı! Hadise'ye ikinci şok

Ünlü şarkıcı Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz'ün Yalıkavak Mahallesi'nde iki yıldır işlettikleri La Plaj isimli işletmeleri, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Ünlü şarkıcı Hadise, iki yıl önce Bodrum’da açtığı La Plaj’ın mal sahibiyle davalık olmuştu. Dava bitmeden, şarkıcının ruhsatsız olduğu iddia edilen plajı, önceki gün kepçelerle yıkıldı. Geçtiğimiz aylarda; Hadise'nin, iki yıl işletmeciliğini yaptığı Bodrum'daki plaj için ödemesi gereken 1.9 milyon TL'lik borcu ödemediği iddia edilmişti.

Bodrum’da işlettiği plajın mülk sahipleri tarafından hakkında haciz işlemi başlatılan Hadise, ablasının 200 bin liralık borcu nedeniyle ikinci kez hacizlik oldu. Hadise, iki yıl önce Bodrum Yalıkavak’ta açıp iki sezon işlettiği La Plaj’ın 1 milyon 900 bin liralık borcu nedeniyle davalık olmuş, iş hacze kadar varmıştı. Dava sonuçlanmamışken ünlü popçu bu kez ablası Hülya Açıkgöz’ün 200 bin TL’lik ödenmeyen otomobil borcu nedeniyle hacizlik oldu.