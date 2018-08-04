Down sendromlu Mehmet'in en büyük hayali gerçek oldu!

ANTALYA’nın Serik ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki down sendromlu Mehmet Koçak’ın ailesi, sosyal medyada Kadının Sesi Platformunu kuran İnayet Öztürk’e ulaşıp çocuklarının en büyük hayalinin asker olmak olduğunu söyleyerek asker töreni düzenlemesi konusunda yardım istedi. Aile ile görüşen İnayet Öztürk, hemen İl Jandarma Komutanlığını arayarak gerekli izinleri aldı. Mehmet Koçak için tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezi önünden Serik İlçe Jandarma Komutanlığı önüne kadar davullu zurnalı asker uğurlama töreni düzenlendi. Törende Mehmet Koçak’a asker üniforması giydirilerek, boynuna Türk bayrağı asıldı.

Bir günlük asker oldu: Eğlenceye Koçak’ın ailesinin yanı sıra çok sayıda mahalleli katıldı. Eğlencede Koçak’ın eline annesi tarafından kına yakıldı. Koçak’ın babasını daha önce kaybettiği öğrenildi. Koçak’ın hayalini gerçekleştirmek için Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile görüşen aile, Koçak’ın Serik İlçe Jandarma’da bir gün askerlik yapmasını sağladı. İlçe Jandarma Komutanlığında İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Ece tarafından karşılanan Koçak’a hediye verildi. Binbaşı Ece ile hatıra fotoğrafı çektiren Koçak’ın mutluluğu ise yüzünden okundu.

“Hep asker olmak istediğini söyledi”: Koçak’ın annesi Seher Koçak "Mehmet evde hep asker ağabeylerini izliyor, televizyonda şehit haberi görünce çok üzülüyor. Hep asker olmak istediğini söyledi, biz de hayalini gerçekleştirmek istedik. Köye gittiğimizde askere gidenlerin eğlencelerinden o da isterdi. Biz de onun için böyle bir şey yaptık" dedi.