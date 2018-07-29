Down sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu!

BURSA’nın İnegöl ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Down sendromlu Bahar Eren’in gelinlik giyme hayali temsili düğünle gerçek oldu.

Down sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu!

Down sendromlu Bahar Eren, her genç kız gibi küçüklüğünden bu yana gelinlik giyerek evlenmenin hayalini kurduğunu söylerken, bu hayalinin annesi Ayşe Uçar ve damat olan teyzesinin oğlu Selim Yemenicioğlu sayesinde gerçekleştiğini anlattı.

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Down sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu!

Temsili olarak gerçekleşen düğün merasiminde genç kız hayali olan beyaz gelinlik içerisinde sahneye çıkarken damat ise teyzesinin oğlu Selim Yemenicioğlu oldu. Yaklaşık 2 saat süren temsili düğün merasiminde gelin Bahar Eren arkadaşlarıyla beraber doyasıya eğlendi.

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Down sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu!

KIZININ İSTEĞİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ: Kızını gelinlik içerisinde gördüğü için çok mutlu olduğunu ifade eden anne Ayşe Uçar, “İnanılmaz bir duygu. Kızım için bu eğlenceyi hazırladık. Çok mutluyum. Herkesin böyle bir eğlence yapmasını isterim. Bu sonuçta bir engelli eğlencesi oluyor. Kızımı beyaz gelinlik içerisinde gördüm, çok mutluyum. Kızım da devamlı bunu istiyordu. İsteğini gerçekleştirdim” dedi.

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Down sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu!

EYZESİNİN OĞLU GÖNÜLLÜ OLDU: Küçüklüğünden beri evlenme hayali olduğunu ifade eden Bahar Eren ise, “Kendi düğünümdeyim, çok mutluyum. Arkadaşlarımla beraber burada eğleniyorum. Düğünüme tüm arkadaşlarımı çağırdım. Küçüklüğümden beri evlenmek istiyordum, sonra damat olarak Selim abimi bulduk. Selim abim evli, eşi Tuğba yengem kızacak diye çok endişelendim ve utandım” diye konuştu. Bahar Eren, böyle bir organizasyonu hazırlayan annesi Ayşe Uçar’a da teşekkür etti.

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