Down sendromlu Aynur'un öğretmenlik hayali gerçek oldu

Karabük'te ailesiyle yaşayan down sendromlu Aynur'un sürekli bir okulda öğretmenlik yapma hayalinin olduğunu öğrenen bir grup Karabük Üniversiteli öğrenci, harekete geçti.
Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Ercan Özcan ile öğretmenlerden Gülgün Ertekin ve Zeki Çelik ile iş birliği yapan öğrenciler, okulda temsili ders düzenledi.
Yaklaşık 40 dakika süren dersin sonunda çalan zilin ardından Aynur, öğrencilere, okul yönetimi ve öğretmenleriyle dersi organize edenlere teşekkür etti.
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