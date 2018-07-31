Down sendromlu adama polisten şefkat eli

İSTANBUL Fatih'te ağabeyiyle gezintiye çıktığı sırada kaybolan Irak uyruklu ve down sendromlu kişi, polis ekipleri tarafından Beyoğlu'nda ağlarken bulundu. Haliç polis merkezinde misafir edilen şahsı polis ekipleri elleriyle besledi.

Kardeşini misafir ettikleri için polis ekiplerine teşekkür eden ağabey ise onlara Kuran-ı Kerim, zemzem suyu ve misvak hediye etti.

ELLERİYLE YEMEK YEDİRDİLER: Olayın görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabında, "Polisimiz İstanbul Fatih’te kaybolan down sendromlu Abdullah için seferber oldu. Abdullah polislerimiz tarafından 4 gün boyunca Haliç Polis Merkezi Amirliğinde misafir edildi ve polislerimiz Abdullah’a elleriyle yemek yedirdi." notuyla paylaşıldı.