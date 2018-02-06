Down Jones çakıldı dünya panikledi!

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsası olan New York Wall Street'te Dow Jones Endeksi'nde kayıplar yüzde 5'i aştı.Amerikan Borsaları'nda çok sert düşüş yaşanıyor.

Dow Jones endeksinde kayıplar bir ara yüzde 6'yı buldu.

Dow endeksi Türkiye saati ile 23.35'de yüzde 3.02 kayıpla 24 bin 750 puanda seyrediyor.

Bu sert düşüşle Dow Jones'un yanı sıra S&P ve Nasdaq da 2018'deki bir aylık tüm kazançlarını geri vermiş oldu.

Piyasalardaki tedirginliği ifade eden VIX (Korku Endeksi) yüzde 77'den fazla yükselerek 30'un üzerine çıktı.