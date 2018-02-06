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Down Jones çakıldı dünya panikledi!

Down Jones çakıldı dünya panikledi!

Dünyanın en büyük borsası New York Wall Street'te Down Jones Endeksi ilk kez saatler içerisinde yüzde 5'i geçen bir oranda düşüş yaşadı. Bu büyük bir çok ülkede paniğe neden oldu.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2018 23:58 - Güncelleme: 06-02-2018 01:02

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsası olan New York Wall Street'te Dow Jones Endeksi'nde kayıplar yüzde 5'i aştı.Amerikan Borsaları'nda çok sert düşüş yaşanıyor.

Dow Jones endeksinde kayıplar bir ara yüzde 6'yı buldu.

Dow endeksi Türkiye saati ile 23.35'de yüzde 3.02 kayıpla 24 bin 750 puanda seyrediyor.

Bu sert düşüşle Dow Jones'un yanı sıra S&P ve Nasdaq da 2018'deki bir aylık tüm kazançlarını geri vermiş oldu.

Piyasalardaki tedirginliği ifade eden VIX (Korku Endeksi) yüzde 77'den fazla yükselerek 30'un üzerine çıktı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 06 Şubat 2018 01:55 Bildirim gelince çakıldı falan diye bende Done Jones adında bir meteor yada uydu düştü sandım 😀

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