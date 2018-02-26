Dövme takıntı haline geldi öyle bir şeye dönüştü ki inanılmaz!

Bazı şeyler takıntı haline geldiğinde dünyanın en büyük kabusune dönüşebiliyor... Dövme yaptırmak bir yerden sonra takıntılılık durumunu getirebiliyor. Temkinli olmakta fayda var. İnanın İngiltere'de yaşayan bu genç gibi asla olmak istemezsiniz.
İngiltere'nin Brighton kentinde yaşayan Eli Ink, 10 yıl içinde dövme yaptırma takıntısı nedeniyle şoke eden bir dönüşüm geçirdi. Yaklaşık 10 yıl önce bahçıvan olarak hayatını sürdüren ve yaşadığı bölgedeki bahçeleri düzenleyerek geçimini sağlayan Ink, 17 yaşında dövmeye merak saldı.
Adam dövme merakı başta kolu ve bacaklarına dövme yapmakla başladı. Ancak zaman içinde takıntı haline geklen bu durum onu rahat bırakmadı... Kalıcı olarak tasarlanan dövmelerle burnunu ve dudaklarını da dövdüren Ink, en sonunda göz bebeklerini dahi dövme yaptırdı.
İŞTE SON HALİ; Son haliyle yetinmeyen Ink, daha sonra dudağına piercing taktırmayı da ihmal etmedi ve resmen simsiyah oldu.
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