Dövme takıntı haline geldi öyle bir şeye dönüştü ki inanılmaz!

Adam dövme merakı başta kolu ve bacaklarına dövme yapmakla başladı. Ancak zaman içinde takıntı haline geklen bu durum onu rahat bırakmadı... Kalıcı olarak tasarlanan dövmelerle burnunu ve dudaklarını da dövdüren Ink, en sonunda göz bebeklerini dahi dövme yaptırdı.



