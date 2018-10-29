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Dövize sıkı tedbirler geliyor! Bunu yapanlar yanacak...

Dövize sıkı tedbirler geliyor! Bunu yapanlar yanacak...

Cumhurbaşkanlığı 2019 Yıllık Programı’nda dövizle ilgili alınacak önlemler yer aldı... Aşırı oynaklık olursa ne yapılacak? Kur oyunlarına anında ve doğrudan müdahale nasıl yapılacak?

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Eklenme Tarihi: 29-10-2018 11:39 - Güncelleme: 29-10-2018 11:39

Cumhurbaşkanlığı 2019 Yıllık Programı’nı açıkladı. Büyümede ‘adaletli paylaşım’ ve enflasyonla mücadelenin planlandığı programda önümüzdeki yıl kur oyunlarına karşı alınacak tedbirler sıralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı programa göre atılacak yeni adımlar, alınacak tedbirler ve ekonomiye ilişkin beklentiler şöyle:

KUR OYUNLARINA TEDBİR... Döviz kurlarında sağlıksız fiyat oluşumlarının gözlenmesi ve aşırı oynaklık durumunda döviz satım ihaleleri yapılabilecek. Aynı zamanda spekülatif davranışlar gözlenmesi durumunda piyasaya doğrudan müdahale edilebilecek.

MERKEZ BANKASI VURGUSU... Para politikasının temel amacı fiyat istikrarı olacak. Temel para politikası aracı olarak kısa vadeli faiz oranlarının kullanılmasının yanı sıra zorunlu karşılık oranlarıyla Türk Lirası ve döviz cinsi likidite uygulamaları da kullanılmaya devam edilecek.

ENFLASYONLA MÜCADELE EŞGÜDÜMLE YAPILACAK... Para politikası, finansal istikrarı da gözetecek şekilde enflasyon hedeflemesi çerçevesinde yürütülerek maliye politikasıyla eşgüdümü güçlendirilecek. Enflasyonun 2019 sonunda yüzde 15.9'a inmesi hedefleniyor. Personel giderleri Ocak-Temmuz'da sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 5 olarak uygulanacak. Bu yılın ikinci döneminde 2019 yılı ilk 6 aylık dönemde enflasyonun maaş artışının üzerinde olması durumunda enflasyon farkı ödenecek.

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