Dostu Pascal için seferber olmuştu hayatını kaybetti

Ercan Ünal'ı herkes internette kayıp köpeği için verdiği ilanla tanıdı. Ankara'da bebekken alıp biberonla beslediği köpeği kaybolunca bir ilan yayınlamış ve hayvanseverlerin de katkısı ile kısa zamanda fenomen ilanlar arasında yer almıştı. O ilanın sahibi Ercan Ünal bir trafik kazasında yaralandı, kaldırıldığı hastanede hayata tutunamayan genç adam geride 2 çocuk ve Pascal isimli köpeği bırakarak hayatını kaybetti. Twitter

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Ercan Ünal'ı herkes internette kayıp köpeği için verdiği ilanla tanıdı. Ankara'da bebekken alıp biberonla beslediği köpeği kaybolunca bir ilan yayınlamış ve hayvanseverlerin de katkısı ile kısa zamanda fenomen ilanlar arasında yer almıştı. O ilanın sahibi Ercan Ünal bir trafik kazasında yaralandı, kaldırıldığı hastanede hayata tutunamayan genç adam geride 2 çocuk ve Pascal isimli köpeği bırakarak hayatını kaybetti. Twitter

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2 6

Ercan Ünal'ı herkes internette kayıp köpeği için verdiği ilanla tanıdı. Ankara'da bebekken alıp biberonla beslediği köpeği kaybolunca bir ilan yayınlamış ve hayvanseverlerin de katkısı ile kısa zamanda fenomen ilanlar arasında yer almıştı. O ilanın sahibi Ercan Ünal bir trafik kazasında yaralandı, kaldırıldığı hastanede hayata tutunamayan genç adam geride 2 çocuk ve Pascal isimli köpeği bırakarak hayatını kaybetti. Twitter

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