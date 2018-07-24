Dördüncü denemede Türkiye'ye kaçtı! Ülke karıştı...

ABD'nin 11 Eylül saldırılarının ardından Küba'nın Guantanamo Körfezi'nde kurduğu hapishanede 12 yıl geçiren ve daha sonra Guantanamo'yu kapatma çabaları nedeniyle Uruguay'a gönderilen Suriyeli Cihat Diyab daha önce 4 kez Türkiye'ye kaçmaya çalışmıştı. Cihat Diyab'ın geçen ay ailesinin de yaşadığı Türkiye'ye sahte pasaport kullanarak kaçtığı ortaya çıktı. Türkiye'de sahte pasaportu nedeniyle sorgulanan Diyab'ın sorgusunun ardından sınırdışı edildi..

ÖNCE BREZİLYA'YA GİTTİ... 47 yaşındaki adamın Uruguay'da önce Brezilya'nın Sao Paulo kentine gittiği, buradan da sahte Fas pasaportu ile Türkiye'ye uçtuğu ortaya çıktı. Sao Paola'dan Türkiye'ye uçmayı başaran Diyab, daha önce 4 kez Türkiye'ye kaçarak ailesiyle görüşmeye çalışmıştı. 3 oğlu ve torunlarının Türkiye'de yaşadığı belirtilen Diyab'a 12 sene kaldığı Guantanamo'da herhangi bir suçlama yöneltilmemiş, Diyab hiçbir davaya çıkarılmamıştı.