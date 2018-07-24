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Dördüncü denemede Türkiye'ye kaçtı! Ülke karıştı...

Dördüncü denemede Türkiye'ye kaçtı! Ülke karıştı...

Uruguay'da yaşayan eski Guantanamo mahkûmu Cihat Diyab'ın geçen ay ailesinin de yaşadığı Türkiye'ye sahte pasaport kullanarak kaçtığı ortaya çıktı... Türkiye'de sahte pasaportu nedeniyle sorgulanan Diyab'ın sorgusunun ardından sınırdışı edildi.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 10:47 - Güncelleme: 24-07-2018 10:47

ABD'nin 11 Eylül saldırılarının ardından Küba'nın Guantanamo Körfezi'nde kurduğu hapishanede 12 yıl geçiren ve daha sonra Guantanamo'yu kapatma çabaları nedeniyle Uruguay'a gönderilen Suriyeli Cihat Diyab daha önce 4 kez Türkiye'ye kaçmaya çalışmıştı. Cihat Diyab'ın geçen ay ailesinin de yaşadığı Türkiye'ye sahte pasaport kullanarak kaçtığı ortaya çıktı. Türkiye'de sahte pasaportu nedeniyle sorgulanan Diyab'ın sorgusunun ardından sınırdışı edildi..

ÖNCE BREZİLYA'YA GİTTİ... 47 yaşındaki adamın Uruguay'da önce Brezilya'nın Sao Paulo kentine gittiği, buradan da sahte Fas pasaportu ile Türkiye'ye uçtuğu ortaya çıktı. Sao Paola'dan Türkiye'ye uçmayı başaran Diyab, daha önce 4 kez Türkiye'ye kaçarak ailesiyle görüşmeye çalışmıştı. 3 oğlu ve torunlarının Türkiye'de yaşadığı belirtilen Diyab'a 12 sene kaldığı Guantanamo'da herhangi bir suçlama yöneltilmemiş, Diyab hiçbir davaya çıkarılmamıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 24 Temmuz 2018 11:13 Türkiye de bu adamı tekrar sınır dışı etti öyle mi ???? 11 eylül ile ilgili bir kişiyi vay be.... Türkiye akıllanmaz ya ... Abd sürekli Ambargo uygulasın bilmem ne yapsın sen onların ekmeğine yağ çal... Arkadaş al besle temelli abd ye karşı olarak işle....

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