Dondurucu soğukta metroda pantolonsuz görenler şaştı

Dondurucu soğukta metroda pantolonsuz görenler şaştı

Metroya bindiğinizi ve yanınızdaki kişinin bir anda pantolonunu çıkardığını düşünün ne yapardınız? ABD'de geleneksel ''Pantolonsuz Metro Yolculuğu'' etkinliğinin 17'incisi gerçekleştirildi. Improve Everywhere' grubunca New York'ta düzenlenmeye başlanan ve dünya genelinde onlarca kente yayılan etkinlik bu yıl da yoğun ilgi gördü. New York’ta eksi 10 derece soğuğa aldırmayan eylemciler, etkinlikten haberi olmayanların şaşkın bakışları altında metroda pantolonlarını çıkarmaya başladı. Pantolonsuz olarak dolaşan yolcular bir yana diğer her şeyden habersiz diğer yolcuların verdiği tepki ise görülmeye değerdi.

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Dondurucu soğukta metroda pantolonsuz görenler şaştı

Yolculuklarını yarı çıplak şekilde sürdüren eylemciler, daha önce belirlenen istasyonlarda inip başka trenlere binerek daha çok insanın dikkatini çekti. Eylemciler, olağandışı hiçbir şey yokmuş gibi davranırken, eylemden haberi olmayan yolcular ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Dondurucu soğukta metroda pantolonsuz görenler şaştı

Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens semtlerinde, New York’u etkisi altına alan soğuk havaya aldırmadan değişik meydanlarda buluşan gönüllüler, gruplar halinde değişik metro hatlarına bindikten sonra yolcuların şaşkın bakışları altında pantolonlarını çıkarıp çantalarına yerleştirdi.

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Dondurucu soğukta metroda pantolonsuz görenler şaştı

Eylemciler, kendilerine yöneltilen sorulara, “Pantolonumu giymeyi unuttum” “Küresel ısınmayı protesto ediyorum”, “pantolonum ıslandı, çok üşüdüm, çıkardım” gibi yanıtlar verdi. New York metrosunda 2 saati aşkın süre iç çamaşırı ile yolculuk eden pantolonsuz eylemcilerin gösterisi Union Meydanı’nda sona erdi.

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