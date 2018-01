Dondurucu soğukta metroda pantolonsuz görenler şaştı

Metroya bindiğinizi ve yanınızdaki kişinin bir anda pantolonunu çıkardığını düşünün ne yapardınız? ABD'de geleneksel ''Pantolonsuz Metro Yolculuğu'' etkinliğinin 17'incisi gerçekleştirildi. Improve Everywhere' grubunca New York'ta düzenlenmeye başlanan ve dünya genelinde onlarca kente yayılan etkinlik bu yıl da yoğun ilgi gördü. New York’ta eksi 10 derece soğuğa aldırmayan eylemciler, etkinlikten haberi olmayanların şaşkın bakışları altında metroda pantolonlarını çıkarmaya başladı. Pantolonsuz olarak dolaşan yolcular bir yana diğer her şeyden habersiz diğer yolcuların verdiği tepki ise görülmeye değerdi.