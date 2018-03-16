Donald Trump'un gelini Vanessa eşini boşuyor! Sebep de...

Donald Trump'un gelini Vanessa Trump eşinden boşanıyor. Trump ailesinin şirketi 'The Trump Organisation' aracılığıyla ortak açıklama yapan çift, "12 yıllık evliliğin ardından ayrı yollarda gitmeye karar verdik. Bu süreçte özel hayatımıza saygı gösterilmesini istiyoruz" dedi.

Eski model ve aktris Vanessa Trump ve Donald Trump Jr'ın anlaşmalı boşanma istedikleri bildirildi. Boşanma belgeleri New York mahkemesine teslim edildi. Açıklamada 'birbirlerine büyük saygı duyduklarını' söyleyen çift, 2005 yılında evlenmişti. Her ikisi de 40 yaşında olan Vanessa ve Donald Trump Jr'ın beş çocuğu var. Trump ailesi boşanma süreciyle ilgili ayrıntı vermedi.

BOŞANMANIN SEBEBİ NE? : ABD medyası bu yılın başında çiftin evliliğiyle ilgili sorunlar olduğunu yazmıştı. Bu sorunlar arasında da Trump Jr'ın sık seyahatleri ve sosyal medya sevgisi gösterilmişti.

Donald Trump Jr'ın adı, son aylarda Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesiyle ilgili soruşturmada da geçti. Trump Jr. babasının seçim kampanyası çalışanlarıyla, Rusya'dan Hillary Clinton ile ilgili belgeler vaat eden bir grup grup Rus vatandaşının görüşmesine aracılık etmişti.

Babasının Beyaz Saray'a taşınmasıyla Trump Jr aile şirketinde kilit bir rol oynamaya başlamış şirket yönetiminin büyük oranda sorumluluğunu üstlendi.

Vanessa Trump, geçen ay kocası Trump Jr adına gelen mektubu açıp zarftan çıkan beyaz toz nedeniyle önlem amaçlı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra maddenin zararsız olduğu anlaşıldı.