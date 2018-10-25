Donald Trump'tan şok duyuru 'hemen orduyu sınıra gönderiyorum'

AMERİKA sınırına doğru yola çıkan büyük 'göç' kervanı sebebiyle diken üstünde. Yoksulluğa dayanamayarak Orta Amerika ülkelerinden kaçarak ABD'ye girmeye çalışan binlerce göçmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın sert ifadeler kullanmasına neden oldu.

Trump, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Bu ulusal acil durum için orduyu gönderiyorum. Durdurulacaklar!" ifadelerini kullandı! İşte Donald Trump'un attığı o twit mesajı:





7 bindan fazla kişi göçüyor

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan ''göçmen karavanı''na 7 binden fazla kişi katılıyor. Konvoy, Meksika'nın Guatemala sınırına dayanmış durumda.

Suchiate Nehri'nde Meksika ile Guatemala'yı birbirine bağlayan köprü ve sınır kapısında toplanan, geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla göçmenin ülkeye girişine izin verilmedi. Meksikalı yetkililer, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu göçmenlerden, geçerli belgeleri taşıyanların kurallara uygun biçimde ülkeye girişine izin verileceğini duyurdu.

3 ülkeden yola çıktılar

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan yola çıkan çok sayıda göçmenin Meksika'ya ulaştığını ve uzun süre orada kalmalarının beklendiğini söylemişti.

ABD acil durum ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını belirterek ''acil durum'' ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirdiğini açıklamıştı. Trump, ayrıca Guatemala, Honduras ve El Salvador'a dış yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltılmaya başlayacaklarını söylemişti.