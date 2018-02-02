Donald Trump'ın karanlık sırrı ifşa oldu kirli çamaşırları ortaya döküldü

ABD tarihinin hiçbir döneminde hiçbir başkan Donald Trump kadar tartışmalar yol açmadı. Gerek aldığı kararlar gerekse özel hayatıyla sürekli gündemde olmayı başarıyor. Dünyanın en zengin adamlarından biri olan Donald Trump'ın nasıl ABD başkanı olduğu ise kafaları karıştırıyor. Bu nedenle Trump hakkında ortaya çıkan bir çok iddia bulunuyor. Gelin Trump hakkında ortaya atılan iddialara birlikte bakalım.
İlk iddia kızı Ivanka Trump hakkında. Daha önce ortaya atılan iddialar yeniden hortladı. Donald Trump'ınn kızı Ivanka ile aşk yaşadığı iddia ediliyor. Nitekim Donald Trump, kızının çok güzel olduğunu ve onunla evlenebileceğini söylemişti. Ayrıca Ivanka Trump'ın annesi Ivana, Donald Trump'tan şiddet gördüğünü iddia etmişti.
Yasadışı işçiler; emlak ile ilgilendiği dönemlerde Donald Trump çok başarılı bir iş insanıydı. ABD'de Donald Trump'a ait birçok gökdelen görebilirsiniz. Donald Trump, maliyeti kısmak için yasadışı işçiler çalıştırdı. Maaş zamanı geldiğinde ise işçileri tehdit edip kovuyorduç
Trump'ın ikna odaları dilden dile dolaşıyordu. Donald Trump'ın ruhsatsız olarak açtığı üniversitenin tanıtımında öğrencileri ikna odalarına toplayıp 35 bin dolarlık ücreti ödetmek için onlara işkence yapıyordu. Ancak bu ikna odaları eğitim bakanlığının araya girmesiyle kapatıldı.
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