Donald Trump'ın karanlık sırrı ifşa oldu kirli çamaşırları ortaya döküldü

ABD tarihinin hiçbir döneminde hiçbir başkan Donald Trump kadar tartışmalar yol açmadı. Gerek aldığı kararlar gerekse özel hayatıyla sürekli gündemde olmayı başarıyor. Dünyanın en zengin adamlarından biri olan Donald Trump'ın nasıl ABD başkanı olduğu ise kafaları karıştırıyor. Bu nedenle Trump hakkında ortaya çıkan bir çok iddia bulunuyor. Gelin Trump hakkında ortaya atılan iddialara birlikte bakalım.