Donald Trump'ın gelini boşanma davası açtı

40 yaşındaki iş insanı Donald Trump Jr. ile aynı yaştaki eski modelin birlikte yaşamadığı söylentileri, 12 Şubat’ta meydana gelen olayla başlamıştı. Vanessa Trump’ın ailesi ile birlikte yaşadığı eve Donald Trump Jr. adına içinde bilinmeyen maddebulunan bir mektup gönderilmiş, daha sonra genç kadın ve annesi hemen hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra şüpheli maddenin tehlikeli olmadığı duyurulmuştu.