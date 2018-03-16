Donald Trump'ın gelini boşanma davası açtı

ABD Başkanı Donald Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr. ile eşi Vanessa Trump’ın boşanma kararı aldığı belirtildi. New York Post’a bağlı Page Six adlı yayın kuruluşunun haberine göre ABD Başkanı Donald Trump’ın en büyük çocuğu Donald Trump Jr ile 13 yıllık eşi Vanessa Trump boşanma kararı aldı.
Gazete, çiftin yakın arkadaşlarının ikilinin uzun bir süredir birlikte yaşamadığını ve anlaşamadıklarını söylediğini iddia etti.Diğer taraftan, Eski ABD Güzeli Vanessa Trump’ın Manhattan Yüksek Mahkemesi’ne bu sabah boşanma belgelerini sunduğu belirtildi. Beş çocuğu bulunan çiftin boşanma sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
40 yaşındaki iş insanı Donald Trump Jr. ile aynı yaştaki eski modelin birlikte yaşamadığı söylentileri, 12 Şubat’ta meydana gelen olayla başlamıştı. Vanessa Trump’ın ailesi ile birlikte yaşadığı eve Donald Trump Jr. adına içinde bilinmeyen maddebulunan bir mektup gönderilmiş, daha sonra genç kadın ve annesi hemen hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra şüpheli maddenin tehlikeli olmadığı duyurulmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr. ile eşi Vanessa Trump’ın boşanma kararı aldığı belirtildi. New York Post’a bağlı Page Six adlı yayın kuruluşunun haberine göre ABD Başkanı Donald Trump’ın en büyük çocuğu Donald Trump Jr ile 13 yıllık eşi Vanessa Trump boşanma kararı aldı.
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