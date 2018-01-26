Donald Trump'ın bir yasak aşkı daha çıktı her şeyi ifşa etti

Geçtiğimiz hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili şok iddialar ortaya atılmıştı. Bunların tabi ki Donald Trump'ın yasak aşkları ile ilgiliydi. Donald Trump'ın ilk skandalı kızı Ivanka Trump ile aşk yaşadığı iddialarıydı. Daha sonra Trump'ın Beyaz Saray danışmanı Hope Hick ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bu kez yine ABD basını deyim yerindeyse Trump'ın kirli çamaşırlarını ortaya döktü. İddialara göre Trump, 2006 yılında 'Fırtınalı Daniels' lakaplı cinsel içerikli film yıldızı Michael Cohen Stephanie Clifford ile bir ilişki yaşamıştı. 2016 yılında ise Trump genç kadına basına konuşmaması için 130 bin dolar ödemişti. Bu ödemenin belgelerinin olduğu da öne sürülüyordu. Stormy Daniels'ın yayımlanmamış bir röportajının ortaya çıktığı öne sürüldü. Bu röportajda, Trump'a dair çok özel bilgiler bulunuyor.



