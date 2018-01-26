Donald Trump'ın bir yasak aşkı daha çıktı her şeyi ifşa etti

Donald Trump'ın bir yasak aşkı daha çıktı her şeyi ifşa etti

Geçtiğimiz hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili şok iddialar ortaya atılmıştı. Bunların tabi ki Donald Trump'ın yasak aşkları ile ilgiliydi. Donald Trump'ın ilk skandalı kızı Ivanka Trump ile aşk yaşadığı iddialarıydı. Daha sonra Trump'ın Beyaz Saray danışmanı Hope Hick ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bu kez yine ABD basını deyim yerindeyse Trump'ın kirli çamaşırlarını ortaya döktü. İddialara göre Trump, 2006 yılında 'Fırtınalı Daniels' lakaplı cinsel içerikli film yıldızı Michael Cohen Stephanie Clifford ile bir ilişki yaşamıştı. 2016 yılında ise Trump genç kadına basına konuşmaması için 130 bin dolar ödemişti. Bu ödemenin belgelerinin olduğu da öne sürülüyordu. Stormy Daniels'ın yayımlanmamış bir röportajının ortaya çıktığı öne sürüldü. Bu röportajda, Trump'a dair çok özel bilgiler bulunuyor.

18
Donald Trump'ın bir yasak aşkı daha çıktı her şeyi ifşa etti

Stormy Daniels mahlasıyla bilinen Stephanie Clifford'un In Touch Weekly dergisine 2011'de röportaj verdiği, ancak dava açılması tehdidi üzerine bunun yayımlanmadığı iddia edildi. In Touch Weekly dergisine göre; Stormy Daniels, Trump'un yatak sırlarını anlattı ve yalan makinesinde test edilen kadın, tamamen doğruları söyledi.

28
Donald Trump'ın bir yasak aşkı daha çıktı her şeyi ifşa etti

Dergideki röportaja göre; Daniels, Trump'un yaşına uygun bir performans gösterdiğini ifade etti. O sırada yeni çocuğu olan Trump ile defalarca görüştüğünü ve korunmasız bir şekilde birlikte olduklarını belirten kadın, 2006'da başlayan ilişkinin 2010'a kadar sürdüğünü iddia etti.

38
Donald Trump'ın bir yasak aşkı daha çıktı her şeyi ifşa etti

Daniels, kendisine atfedilen röportajda, Trump'ın kendisini kızı İvanka'ya benzettiğini de öne sürdü: "Bir keresinde dikkat edilmesi gereken biri olduğumu, kızı gibi zeki ve güzel olduğumu söyledi".

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat