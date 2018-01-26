Donald Trump'ın bir yasak aşkı daha çıktı her şeyi ifşa etti

Geçtiğimiz hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili şok iddialar ortaya atılmıştı. Bunların tabi ki Donald Trump'ın yasak aşkları ile ilgiliydi. Donald Trump'ın ilk skandalı kızı Ivanka Trump ile aşk yaşadığı iddialarıydı. Daha sonra Trump'ın Beyaz Saray danışmanı Hope Hick ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bu kez yine ABD basını deyim yerindeyse Trump'ın kirli çamaşırlarını ortaya döktü. İddialara göre Trump, 2006 yılında 'Fırtınalı Daniels' lakaplı cinsel içerikli film yıldızı Michael Cohen Stephanie Clifford ile bir ilişki yaşamıştı. 2016 yılında ise Trump genç kadına basına konuşmaması için 130 bin dolar ödemişti. Bu ödemenin belgelerinin olduğu da öne sürülüyordu. Stormy Daniels'ın yayımlanmamış bir röportajının ortaya çıktığı öne sürüldü. Bu röportajda, Trump'a dair çok özel bilgiler bulunuyor.
Stormy Daniels mahlasıyla bilinen Stephanie Clifford'un In Touch Weekly dergisine 2011'de röportaj verdiği, ancak dava açılması tehdidi üzerine bunun yayımlanmadığı iddia edildi. In Touch Weekly dergisine göre; Stormy Daniels, Trump'un yatak sırlarını anlattı ve yalan makinesinde test edilen kadın, tamamen doğruları söyledi.
Dergideki röportaja göre; Daniels, Trump'un yaşına uygun bir performans gösterdiğini ifade etti. O sırada yeni çocuğu olan Trump ile defalarca görüştüğünü ve korunmasız bir şekilde birlikte olduklarını belirten kadın, 2006'da başlayan ilişkinin 2010'a kadar sürdüğünü iddia etti.
Daniels, kendisine atfedilen röportajda, Trump'ın kendisini kızı İvanka'ya benzettiğini de öne sürdü: "Bir keresinde dikkat edilmesi gereken biri olduğumu, kızı gibi zeki ve güzel olduğumu söyledi".
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