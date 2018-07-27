Donald Trump sonunda eşinden boşandı! Yılan hikayesine döndü

Bir süredir boşanacakları iddia edildikten sonra, sevgilisi ortaya çıkan Donald Trump ve Vanessa Trump, sonunda boşandılar. Çiftin mahkemedeki görüntüleri, dünya basınının gündemine oturdu. Birlikte geldiler. Medyanın önünde yürürken, sert bir bakışlar attılar.

DÜNYANIN KONUŞTUĞU BAKIŞ; ABD lideri Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr. ile karısı Vanessa, resmen boşandı. 12 yıllık evlilik böyle bitti. Vanessa, medyada neredeyse görünmemeyi tercih eden bir isimdi.





