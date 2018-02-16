  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Donald Trump, Orhan Pamuk okumuş

Donald Trump, Orhan Pamuk okumuş

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2005 yılında New York Times gazetesine gönderdiği bir mektup tekrar gündem oldu. 'Entelektüel birikimi' tartışma konusu olan ABD Başkanı'nın mektubunda okuduğu yazarlar olarak John Updike, Philip Roth ve Orhan Pamuk'u göstermesi dikkat çekti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-02-2018 23:47 - Güncelleme: 16-02-2018 00:47

Donald Trump'ın 2005 yılında New York Times gazetesine gönderdiği bir mektupta okuduğu yazarlar arasında John Updike, Philip Roth ve Orhan Pamuk'u saydığı ortaya çıktı. 

Yıllar sonra ortaya çıkan mektup, ABD'de 'Bu mektubu Trump gerçekten kendisi mi yazdı' tartışmasını da beraberinde getirdi.

Donald Trump, ABD başkanı seçilmeden önce milyarder bir işadamı ve televizyon yıldızı olarak tanınıyordu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Donald Trump, Orhan Pamuk okumuş haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • genç osman 16 Şubat 2018 00:09 bende diyordum ki bu adam niye böyle tutarsız diye. Aklını başından alan başka şeylerde varmış demekk

    CEVAP YAZ 2 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat