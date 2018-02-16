Donald Trump, Orhan Pamuk okumuş

Donald Trump'ın 2005 yılında New York Times gazetesine gönderdiği bir mektupta okuduğu yazarlar arasında John Updike, Philip Roth ve Orhan Pamuk'u saydığı ortaya çıktı.

Yıllar sonra ortaya çıkan mektup, ABD'de 'Bu mektubu Trump gerçekten kendisi mi yazdı' tartışmasını da beraberinde getirdi.

Donald Trump, ABD başkanı seçilmeden önce milyarder bir işadamı ve televizyon yıldızı olarak tanınıyordu.