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Donald Trump onu da mı kovdu?

Donald Trump onu da mı kovdu?

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ı Beyaz Saray'dan göndermeye hazırlanıyor.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 19:56 - Güncelleme: 16-03-2018 19:56

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ın görevine son verme kararı aldığı iddia edildi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise iddiaları yalanladı.

Beyaz Saray'da adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlerde, Başkan Trump'ın Herbert Raymond McMaster konusunda net olarak karar verdiği, sadece muhtemel adaylarla ilgili araştırma yaptırdığı ve değişim için doğru zamanı beklediği iddia edildi.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için yeni adaylar hakkında rapor düzenlemesi için Özel Kalem Müdürü John Kelly'yi görevlendirdiği iddia edilirken, kimi medya kuruluşları bu iddianın doğru olmadığını ve Donald Trump'ın Kelly'yi de göndermeye hazırlandığını yazdı.

BEYAZ SARAY'DAN YALANLAMA

Öte yandan, Twitter hesabından bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, McMaster'ın gönderileceği iddialarını yalanladı.

Sanders, "Şimdi Başkan ve General McMaster ile görüştüm. Haberlerin aksine iyi bir çalışma ilişkisine sahipler ve Ulusal Güvenlik Konseyinde herhangi bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

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