Donald Trump Jr ve Vanessa Trump boşanıyor!

New york merkezli bir yayın kuruluşunun haberine göre ABD Başkanı Donald Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr. ile eşi Vanessa Trump’ın boşanma kararı aldığı belirtildi.

Donald Trump Jr ve Vanessa Trump boşanıyor!

New York Post’a bağlı Page Six adlı yayın kuruluşunun haberine göre ABD Başkanı Donald Trump’ın en büyük oğlu Donald Trump Jr ile 13 yıllık eşi Vanessa Trump boşanma kararı aldı. Çiftin yakın arkadaşlarının ifadelerine göre ikili uzun bir süredir birlikte yaşamıyor ve anlaşamıyorlarmış. Kaynaklar, boşanmanın sebebinin Vanessa Trump'ın politikadan hoşlanmaması ve Donald Trump Jr'ın çok uzun seyahetlere çıkması nedeniyle ailesini ihmal etmesinin olduğunu söylüyor.

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Donald Trump Jr ve Vanessa Trump boşanıyor!

Diğer taraftan, Vanessa Trump’ın bu sabah Manhattan Yüksek Mahkemesi’nde boşanma davası açtığı belirtildi. Beş çocuğu bulunan çiftin boşanma sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. 40 yaşındaki iş insanı Donald Trump Jr. ile aynı yaştaki eski modelin birlikte yaşamadığı söylentileri, 12 Şubat’ta meydana gelen olayla başlamıştı. Vanessa Trump’ın ailesi ile birlikte yaşadığı eve Donald Trump Jr. adına içinde bilinmeyen maddebulunan bir mektup gönderilmiş, daha sonra genç kadın ve annesi hemen hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra şüpheli maddenin tehlikeli olmadığı duyurulmuştu.

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Donald Trump Jr ve Vanessa Trump boşanıyor!

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Donald Trump Jr ve Vanessa Trump boşanıyor!

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