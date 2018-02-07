Donald Trump isyan etti! 'Büyük hata...'

ABD Başkanı Donald Trump, Wall Street Borsalarının büyük kayıplar yaşadığı ve dalgalı seyrini sürdürdüğü bir dönemde Twitter’dan tepki gösterdi ve“Büyük hata, hem de ekonomiyle ilgili onca iyi (harika) habervarken!” dedi.
Trump Twitter’da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Eskiden iyi haberler aldığımızda hisse piyasaları yükselirdi. Şimdi ise iyi haber alınca piyasalar düşüyor. Büyük hata, hem de ekonomiyle ilgili onca iyi (harika) haber varken!”
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