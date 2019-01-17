Donald Trump Burger King'in alay konusu oldu

Hükümetin kapalı olması nedeni ile Beyaz Saray çalışanları izne çıkartılınca Saray'da yemek yapan da olmadı. Kolej Ligi şampiyonu Clemson Tigers'ı Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, sporcular için pizza ve hamburger sipariş etmek zorunda kalmıştı.
Siparişleri Mc Donald's'tan veren Trump fast food zincirleri arasında da gerginliğe neden oldu. Donald Trump ve McDonald's için pusuya yatan Burger King'e istediği fırsatı ABD Başkanı Donald Trump verdi.
Olayı twitterden yazan Trump harf hatası yapınca Burger King'in hedefi oldu. Trump, twettinde "Ulusal şampiyon Clemson Tigers'la dün gece Beyaz Saray'da olmak muhteşemdi. Kapanmadan dolayı onlara muazzam miktarda fast food servis ettim (kendim ödedim),1000'den fazla "hamberder" ve bunun gibi şeyler. Bir saat içinde hepsi bitmişti. Muhteşem adamlar ve büyük yiyiciler!" ifadelerini kullandı.
Trump, hamburger yerine 'hamberder' yazdığını far etti ancak silip doğrusunu paylaşana kadar paylaşımın çoktan ekran görüntüsü alınmış oldu. Bu durum rakip Burger King içinde bulunmaz nimete dönüştü.
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