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Donald Trump böyle tehdit etti: Orduyu yığarım

Donald Trump böyle tehdit etti: Orduyu yığarım

ABD Başkanı Trump, Meksika'nın yasa dışı göçü durdurmaması durumunda, ülkesinin ordusunu sınıra yığacağını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 15:15 - Güncelleme: 18-10-2018 15:15

ABD Başkanı seçilmeden önce Meksika sınırına duvar öreceğini ve parasını da güney komşusundan alacağını söyleyen Donald Trump, bu konudaki sert çıkışlarını bugün de sürdürdü.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Meksika yönetimine yasa dışı göçü durdurma çağrısı yapan Trump; eğer göçmen akışı engellenmezse, sınıra orduyu yığacağını ifade etti.

Trump, ülkesinin güney sınırını tamamen kapatabileceklerini de öne sürdü.

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