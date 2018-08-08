"Don Kişot" balesi Bodrum'da sanatseverlerle buluşacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında, Miguel de Cervantes'in aynı adlı ünlü eserinden hareketle "Don Kişot"u sahneleyecek.

Koreografisini Mariu Petipa'nın üstlendiği eser, 11 Ağustos'ta Bodrum Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Ayşem Sunal Şavaşkurt'un düzenleyip sahneye koyduğu "Don Kişot"un müziklerinde Ludwig Minkus imzası bulunuyor.

Dekor tasarımı İsmail Dede, kostüm tasarımı Gizem Betil, ışık tasarımı Önder Arık tarafından yapılan "Don Kişot"ta, Büşra Ay, Erhan Güzel, Alkış Peker, Ürün İndere, Özerk Tozkoparan, Kerem Kuraner, Olcay Tunçeli ve Melike Koper sahneyi paylaşıyor.

15 AĞUSTOS'TA BİTECEK; Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen "Uluslararası Bodrum Bale Festivali", 15 Ağustos'ta sona erecek.

