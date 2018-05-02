Dominik'te şelale önünde 'aşk' pozu!

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, önceki gün sosyal medyada yaptığı paylaşım ile dikkati çekti. Sevgilisi Sima Tarkan'ı geçtiğimiz ay New York'a götüren Oğulcan Engin, şu sıralar aşkıyla beraber Dominik'te. Önceki gün El Limon Şelalesi'ni ziyaret eden ikiliden Engin, sevgilisini öpmelere doyamadı.

ŞELALE ÖNÜNDE AŞK POZU

Genç adam, sevgilisiyle şelalenin önünde verdiği pozu kalp emojisi ile birlikte paylaşıp "Bebek" notunu düştü.



