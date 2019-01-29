Dominik'e gidildi! İşte Survivor 2019 yarışmacılarının vedaları

Tv 8 ekranlarında yayınlanmasına sayılı günler kala Survivor yarışmacıları, yarışacakları Dominik Cumhuriyeti'ne uçtu. Yarışmacılar, sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayımladı.

Tüm zamanların en çok izlenen yarışması Survivor için geri sayım başladı. Bu sezon Türkiye ile Yunanistan takımlarının mücadele edeceği Survivor 2019'un yarışmacıları, geçtiğimiz gün Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. 2 Şubat tarihinde ilk bölümüyle ekrana gelecek programın yarışmacıları Dominik'e uçtu. Kimisi uçakta kimisi ailesiyle veda mesajı yayımladı. İşte Survivor yarışmacılarının son mesajları... Twitter

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BÜŞRA YALÇIN: "Sonunda hayalim olan Survivor için yolculuk zamanı geldi.Hem Survivora gitmek hem de bayrağımızı temsil ediyor olmanın heyecanı ve mutluluğu içinde ne söyleyeceğimi bilemiyorum .Uzun ve zorlu bir sürecin sonunda, Türkiye’yi temsil etmek için hazırım.Asıl zorluklar şimdi başlayacak ve ülkem için elimden gelen herşeyi yapacağıma söz veriyorum. Twitter

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"Beni bu süreçte destekleyen sevdiklerime, özellikle de beni tanımadan destek verenlere (byfc) ve destek vermeye devam eden herkese çok teşekkür ederim.Sizin dualarınızı ve sevginizi orada hep hissedeceğim tek başıma olmadığımı hatırlayacağım, sonuna kadar savaşacağım .Dualarınızı eksik etmeyin" Twitter

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