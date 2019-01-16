Domatesin vergisi sıfırlandı buğday, arpa, pirinç ve mısır için flaş karar

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, domates konservesi ithalatı için 25 bin ton sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı tanındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, tarife kontenjanı 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak.

SALÇA İÇİN KULLANILACAK

Kota kapsamındaki ürünün ithalatı, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenecek ithal lisansıyla yapılabilecek. Kotadan yalnızca bu ürünleri salça üretiminde hammadde olarak kullanan sanayiciler yararlanabilecek.

MISIR, BUĞDAY, PİRİNÇ, ARPA...

Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) buğday, arpa, mısır, pirinç ve kuru baklagil için sıfır gümrük vergili ithalat yetkisi verildi. TMO'ya 2019 yılı için 1 milyon ton buğday ve mahlut, ayrı ayrı olmak üzere 700 bin ton arpa ve mısır ithalat kotası tanındı.

BAKLİYAT VE HUBUBAT

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan hububat ve bakliyat ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına dair Cumhurbaşkanı kararına göre, TMO'ya tanınan ithalat kotası 100 bin ton kuru baklagil ile 100 bin ton pirinci de kapsıyor.



Bu kapsamda yapılacak ithalata sıfır gümrük vergisi uygulanacak.