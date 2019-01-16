  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVAyrıcalıklı hayat, konforlu yaşam
eposta yazdır zoom+ zoom-

Domatesin vergisi sıfırlandı buğday, arpa, pirinç ve mısır için flaş karar

Domatesin vergisi sıfırlandı buğday, arpa, pirinç ve mısır için flaş karar

Fiyatı bir yılda yüzde 71.1 zamlanan domatesin konservesine de ithalat yolu açıldı, gümrük vergisi sıfırlandı. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) buğday, arpa, mısır, pirinç ve kuru baklagil için sıfır gümrüklü ithalat yetkisi verildi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 16-01-2019 09:11 - Güncelleme: 16-01-2019 09:11

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, domates konservesi ithalatı için 25 bin  ton sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı tanındı. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, tarife kontenjanı 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak.

SALÇA  İÇİN  KULLANILACAK
Kota kapsamındaki ürünün ithalatı, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenecek ithal lisansıyla yapılabilecek. Kotadan yalnızca bu ürünleri salça üretiminde hammadde olarak kullanan sanayiciler yararlanabilecek.

MISIR, BUĞDAY, PİRİNÇ, ARPA...
Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) buğday, arpa, mısır, pirinç ve kuru baklagil için sıfır gümrük vergili ithalat yetkisi verildi. TMO'ya 2019 yılı için 1 milyon ton buğday ve mahlut, ayrı ayrı olmak üzere 700 bin ton arpa ve mısır ithalat kotası tanındı.

BAKLİYAT VE HUBUBAT
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan hububat ve bakliyat ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına dair Cumhurbaşkanı kararına göre, TMO'ya tanınan ithalat kotası 100 bin ton kuru baklagil ile 100 bin ton pirinci de kapsıyor.

Bu kapsamda yapılacak ithalata sıfır gümrük vergisi uygulanacak.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Domatesin vergisi sıfırlandı buğday, arpa, pirinç ve mısır için flaş karar haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • üğür 16 Ocak 2019 11:20 mıllılık hortlandı mıllılıkten boğuluyorüz artık dişarıya hemde gıdadan bağlı hala gekırsen bır gün gelır ırak gıbı cocuklerımız aclıkten ölecakler bunu unutmayınbu kadar tarım alsnı varken unutmayın dişaruya cıkan para bırdaha gerı gelmaz amma cıfcıye yapacağınız yardımlerın parası icarde kalır ve devlete gerı düner

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro