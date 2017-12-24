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Dolunay 26.final bölüm fragmanı son bölüm neler yaşanacak?

Dolunay 26.final bölüm fragmanı son bölüm neler yaşanacak?

Dolunay 26.yeni bölüm fragmanı şimdiden merak edilmeye başlandı. 31 Aralık 2017'de yani yılın son günü ekrana gelecek olan Dolunay 26.final bölümünde neler olacak? Dolunay 26.son bölüm fragmanına gelin yakından bakalım.

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Eklenme Tarihi: 24-12-2017 09:00 - Güncelleme: 24-12-2017 09:00

Star Tv'de önce salı günü yayın hayatına başlayan sonra pazar gününe geçen Dolunay final bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. Yayınlanan son bölümüyle büyük merak uyandıran Dolunay 26.final bölümü fragmanına gelin yakından bakalım.

Başrollerini Özgecan Gürel ile Can Yaman'ın paylaştığı Dolunay yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gördü. 31 Aralık'ta 26.bölümüyle final yapacağı açıklanan Dolunay'da Deniz'in gerçekleri öğrenmesi ortalığı karıştırdı. Demet'in abisinin Hakan tarafından öldürüldüğünün belli olmasından sonra ses kaydı almaya başlaması dikkatleri çekmişti. Bu ses kaydının Deniz'in eline geçmesiyle herkes çılgına döndü. Deniz ablasına hesap sormaya gitti ve Hakan bunu duydu. Daha sonra kaçma planları yapan Hakan yurt dışı bileti aldı. Öte yandan Ferit ve Nazlı arasında ise sular durulmuyor. Boşanmak üzere olan Ferit ve Nazlı finalde ne yapacak merak konusu oldu. Peki Dolunay 26.final bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DOLUNAY 26.FİNAL BÖLÜM FRAGMANI Dolunay 26.final bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dolunay 26.final bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz. 

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