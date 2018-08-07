Dolmuşta sigara içen çifti uyaran gazeteciye şiddet

Olay, geçtiğimiz gece saat 24. 00 sıralarında meydana geldi. Gazeteci Nil Dumansızoğlu önceki gün Kadıköy’den dolmuşa bindi. Dolmuşta arka koltukta oturan çift sigara içmeye başladı. Nil Dumansızoğlu, sigara içen çifti uyararak araçta sigara içmenin yasak olduğunu söyledi. Anca çift uyarılara kulak asmadı. Bunun üzerine o anları kamerasına kaydeden Dumansızoğlu çift tarafından tartaklandı. İHA'nın haberine göre, gazeteci Dumansızoğlu'nun boynunda ve yüzünde çizikler oluştu. Dolmuş şoförü olaya sessiz kalırken diğer yolcular araya girdi. Dumansızoğlu'nu tartaklayan çift küfür ederek araçtan indi. Dumansızoğlu, kendini tartaklayan çiftten ve şoförden şikayetçi oldu.

Gazeteci Dumansızoğlu, olayı sosyal medya hesabından şöyle anlattı:

"Kadıköy-Taksim dolmuşunda darp edilmemden hemen önce çektiğim görüntülerdeki bu şahsı ifşa ediyorum. Erkek tarafından sözlü, yanındaki kadın tarafından da fiziksel ve sözlü şiddete uğradım. Gerekçe ise dolmuşun içinde sigara içmelerinden rahatsız olmamdı. Dolmuş şoförü sigara içmelerine göz yumdu. Ben de şikayet edeceğimi söyleyince videodaki erkek sözlü olarak sataştı. Bu hakaretleri videoya almaya başladım ve yanındaki kadın bunun üzerine üzerime saldırdı. Saçlarımdan çekti, tırnaklarını boynuma geçirdi. Ben “şunları indirsene” diyene kadar da dolmuş şoförü ne bu insanları indirdi ne polisi aradı. Hem bu iki kişi hem de şoför hakkında savcılığa elbette suç duyurusunda bulundum. Olayın tüm ayrıntılarını, görüntüleri ve yaralarımı basından arkadaşlara da vermiş bulunuyorum. Ne kadar yayarsam o kadar iyi diyerek bir de buradan paylaşıyorum"

  • Güncel 07 Ağustos 2018 16:34
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