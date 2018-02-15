Dolmabahçe Sarayı önünde hareketli dakikalar

İstanbul Beşiktaş'ta hareketli dakikalar yaşandı. Dolmabahçe Sarayı trafikte ilerleyen bir motosiklette yangın çıktı. Dolmabahçe Sarayı önünde motosiklette çıkan yangında herhangi bir yaralanma olmadı. 2 kişinin bulunduğu motosikletten alevler yükseldi. Yangın kısa sürede söndürülürken caddede trafik yoğunluğu oluştu.
Dolmabahçe Sarayı önünde üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklette yangın çıktı. Sürücü ve yolcu motosikletten hemen inerken alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan motosiklet itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
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