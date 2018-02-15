Dolmabahçe Sarayı önünde hareketli dakikalar

İstanbul Beşiktaş'ta hareketli dakikalar yaşandı. Dolmabahçe Sarayı trafikte ilerleyen bir motosiklette yangın çıktı. Dolmabahçe Sarayı önünde motosiklette çıkan yangında herhangi bir yaralanma olmadı. 2 kişinin bulunduğu motosikletten alevler yükseldi. Yangın kısa sürede söndürülürken caddede trafik yoğunluğu oluştu.