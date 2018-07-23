Dolgularını çıkarttırdı gören tanıyamadı

Henüz 21 yaşında Forbes'un kendi servetini yapanlar listesine girerek aynı başarıya 23 yaşında ulaşabilen Mark Zuckerberg'i bile sollayan Kylie Jenner bugünlerde yeni imajıyla gündemde... Geçtiğimiz şubat ayında anne olan Kylie Jenner ilk kez kızı Stormi'yi bırakak ülke dışına çıktı.
Paris'te konuk olduğu bir etkinlikte objektiflere takılan reality show yıldızı, yeni imajıyla şaşırttı.
Sevgilisi Travis Scott ile birlikte Lollapalooza Festivali'ne katılan Kylie Jenner'ın, dolguların çıkartılmasından sonra çocukluk yıllarındaki görüntüsüne döndüğü gözlerden kaçmadı.
Uzun süre estetik olduğu dedikodularıyla çok konuşulan ve en başta sadece makyaj hilesine başvurduğunu savunan Kylie Jenner, dudak dolgusu yaptırdığını Keeping up with the Kardashians’ın bir bölümünde kabul etmişti.
Jenner'ın dudaklarına dolgu yaptırmadan önceki hali böyleydi.
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