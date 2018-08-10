Dolar/TL zirvenin de zirvesinde! Dolar 6 TL'yi euro 7 TL'yi geçti 10.8.2018

Dolar/TL kuru dün gece zirvenin de zirvesine çıktı. ABD'den gelen açıklama doların fitilini ateşledi. Dün kapanışı 5,46 seviyesinden yapan dolar akşam saatlerinden 5,60'ı geçerek tarihi seviyesine imza attı. Bu sabah ise dolar ve euro adeta çıldırdı. Dolar 6,49'u euro ise 7,42'yi gördü.

Saat 09.37 itibarıyla dolar ve eurodaki son durum:

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor" açıklamasının ardından döviz fiyatları yükselişe geçti. TL, dolara karşı yüzde 4'e yakın değer kaybı ile 5.55'e çıkarken, euro ve sterlinde yeni rekorlar kırıldı.

Türkiye ile ABD arasında papaz Andrew Craing Brunson'ın tutukluluğu başta olmak üzere yaptırım konusunu çözmek üzere dokuz kişilik Türk heyeti dün Washington'a gitmişti.

Görüşmelere ilişkin net bir açıklama yapılmaması piyasada tedirginliğe ve kurda oynaklığın sürmesine neden oluyor.

PİYASALAR BU HABERLERİ BEKLİYOR

Piyasalarda bugün yurt içinde cari denge verisi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, ABD'de TÜFE rakamı takip edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün saat 14.30'da yeni ekonomi modelini açıklayacak.