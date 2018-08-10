  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADVPaylaştığın senindir
eposta yazdır zoom+ zoom-

Dolar/TL zirvenin de zirvesinde! Dolar 6 TL'yi euro 7 TL'yi geçti 10.8.2018

Dolar/TL zirvenin de zirvesinde! Dolar 6 TL'yi euro 7 TL'yi geçti 10.8.2018

Dolar bugün kaç lira oldu sorusu yanıt buldu. Dolar/TL 10 Ağustos gününe gergin başladı. Akşam saatlerinde 5,60 TL'yi geçen dolar sabah uçuşa geçti. Dolar 6 lirayı aşarken euro 7 liranın üstüne çıktı. Borsa İstanbulda hava sakin. 97 bin seviyesinde.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 10-08-2018 07:41 - Güncelleme: 10-08-2018 10:08

Dolar/TL kuru dün gece zirvenin de zirvesine çıktı. ABD'den gelen açıklama doların fitilini ateşledi. Dün kapanışı 5,46 seviyesinden yapan dolar akşam saatlerinden 5,60'ı geçerek tarihi seviyesine imza attı. Bu sabah ise dolar ve euro adeta çıldırdı. Dolar 6,49'u euro ise 7,42'yi gördü.

Saat 09.37 itibarıyla dolar ve eurodaki son durum:

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor" açıklamasının ardından döviz fiyatları yükselişe geçti. TL, dolara karşı yüzde 4'e yakın değer kaybı ile 5.55'e çıkarken, euro ve sterlinde yeni rekorlar kırıldı.

Türkiye ile ABD arasında papaz Andrew Craing Brunson'ın tutukluluğu başta olmak üzere yaptırım konusunu çözmek üzere dokuz kişilik Türk heyeti dün Washington'a gitmişti.

Görüşmelere ilişkin net bir açıklama yapılmaması piyasada tedirginliğe ve kurda oynaklığın sürmesine neden oluyor.

PİYASALAR BU HABERLERİ BEKLİYOR

Piyasalarda bugün yurt içinde cari denge verisi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, ABD'de TÜFE rakamı takip edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün saat 14.30'da yeni ekonomi modelini açıklayacak.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Dolar/TL zirvenin de zirvesinde! Dolar 6 TL'yi euro 7 TL'yi geçti 10.8.2018 haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR91 YORUM

  • halk 10 Ağustos 2018 10:18 siyasetçiler ve zengin kazandı ya vatandaş ülkem insanı yazık alın ş adam ekonomi başından bak nasıl düşüyyor dolar

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro