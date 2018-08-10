Dolar/TL zirvenin de zirvesinde! 5, 72'yi geçti 10.8.2018

Dolar/TL kuru dün gece zirvenin de zirvesine çıktı. ABD'den gelen açıklama doların fitilini ateşledi. Dün kapanışı 5,46 seviyesinden yapan dolar akşam saatlerinden 5,60'ı geçerek tarihi seviyesine imza attı. Bu sabah açılış öncesi uluslararası piyasalarda dolar adeta çıldırarak 5,71 seviyesine çıktı. Euro da yükselişini sürdürdü. Euro da 6,60 seviyesinde.

Saat 07.30 itibarıyla dolar 5,72 seviyesinde:

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor" açıklamasının ardından döviz fiyatları yükselişe geçti. TL, dolara karşı yüzde 4'e yakın değer kaybı ile 5.55'e çıkarken, euro ve sterlinde yeni rekorlar kırıldı.

Türkiye ile ABD arasında papaz Andrew Craing Brunson'ın tutukluluğu başta olmak üzere yaptırım konusunu çözmek üzere dokuz kişilik Türk heyeti dün Washington'a gitmişti.

Görüşmelere ilişkin net bir açıklama yapılmaması piyasada tedirginliğe ve kurda oynaklığın sürmesine neden oluyor.