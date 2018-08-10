Dolar/TL saat 15.00'da yine fırlayıp 6 lirayı aştı! Euro da 7 liranın üstünde

Dolar/TL kuru bugün zirvenin de zirvesine çıktı. ABD'den gelen açıklama doların fitilini ateşleyen ilk etken oldu. Piyasalara 'sabit kura' geçileceği iddiaları da düşence dolar çılgın bir şekilde tırmanışa geçip 6,49'u gördü. Euro da tüm zamanların rekorunu kırıp 7,42'ye kadar tırmandı.

Dakikalar içinde yaşanan bu tırmanış sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak saat 11.00'daki basın toplantısını 14.30'a erteledi. Bu haberle birlikte dolar frenlenip yönünün aşağı çevirdi ve 5.90'lara kadar indi.

Dolar saat 15.00'da yine fırladı

Piyasalar Berat Albayrak'ı beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen dolar açıklaması tansiyonu yeniden çıkarttı. Dolar kuru açıklamadan hemen sonra fırladı ve 6 liranın üstüne çıktı. Saat 15.05'te dolar 6.17 liradan satılmaya başladı. Euro da 7 lirayı devirdi ve şu anda 7.07'den satılıyor. İşte saat 15.05 verileri:

10 dakikada bir kur değişiyor

Erdoğan konuştukça dolar ve euroda akıl almaz kur değişimleri oldu. Saat 15.05'te 6.17'ye fırlayan dolar 10 dakika sonra 6.10'un altına indi.

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Altın fiyatları gram altın kaç lira oldu : İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı saat 12.30 itibariyle 229,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.537,00 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 213,20 213,40 229,50 229,70 Cumhuriyet Ata Lira 1.405,00 1.426,00 1.512,00 1.537,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 194,40 198,40 209,00 214,00 Lira(Tam) Ziynet 1.398,00 1.418,00 1.478,00 1.498,00 Yarım Ziynet 686,00 696,00 739,00 749,00 Çeyrek Ziynet 343,00 348,00 370,00 375,00

Borsa'da durum ne? : Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,40 azalışla 96.798,77 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 386,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,34, holding endeksi de yüzde 0,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,96 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 3,26 ile gıda, içecek oldu.

Doları çıldırtan ne?

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor" açıklamasının ardından döviz fiyatları yükselişe geçti. TL, dolara karşı yüzde 4'e yakın değer kaybı ile 5.55'e çıkarken, euro ve sterlinde yeni rekorlar kırıldı.

Türkiye ile ABD arasında papaz Andrew Craing Brunson'ın tutukluluğu başta olmak üzere yaptırım konusunu çözmek üzere dokuz kişilik Türk heyeti dün Washington'a gitmişti. Görüşmelere ilişkin net bir açıklama yapılmaması piyasada tedirginliğe ve kurda oynaklığın sürmesine neden oluyor.

Sabit kur iddiası

Dolar ve euroyu çıldırtan asıl etken ise piyasalarda dolaşan söylenti oldu. İddiaya göre hükümet sabit kur politikasına geçmeyi düşünüyor. Berat Albayrak'ın basın toplantısı da buna yoruldu.