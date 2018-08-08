Dolar/TL bugün ne durumda tansiyon düştü mü

Papaz Andrew Brunson'un 2 yıllık tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi sonrası ABD ile başlayan krizin, dolar/TL kuruna etkisi sürüyor.

Dolar/TL kuru bugün en düşük 5.2182, en yüksek.,2729 seviyesini gördü. Kur, saat 08:00 sularında 5.24-26 seviyesine çekildi.

IKON Menkul tarafından hazırlanan piyasa notunda şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ile ABD arasında devam eden Rahip Brunson gerilimi ile ilgili, Türkiye'den ABD'ye bir heyetin gideceği bildirildi. Heyette, Adalet, Enerji ve Dışişleri'nden 9 kişi olacak. ABD Dışişleri Sözcüsü de yaptığı açıklamada, Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesnini önemli bir işaret olduğunu ve diyaloğun önemine güvendiklerini söyledi. Bu gelişmeler sonrası ABD ile Türkiye arasında gerilimin azalması ile dolar/TL 5.2447'ye çekildi. Geri çekilmenin devamında 5.1170 ve 5.0565 destek olarak izlenebilir. Dolar lehine işlemlerde ise 5.2570 ve 5.3840 direnç oluşturabilir."

DOLARA RAĞMEN BORSA HİÇ KAYIP YAŞAMADI

Borsa İstanbul ise dolar en hareketli olduğu saatlerde 95 bin seviyesinin altına inmedi. Bugün ise borsa 96 bin 160 seviyesinden işlem görüyor.